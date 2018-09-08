"Ак Барс" - "Барыс": на матче почтили память игроков хоккейной команды "Локомотив"

СЕГОДНЯ 15:39 2018-09-08T15:48:42+03:00

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Накануне, 7 сентября, в Казани на льду "Татнефть Арены" встретились хоккейные команды "Ак Барс" и "Барыс". Матч начался с минуты молчания в память о погибших семь лет назад членах команды «Локомотив».

Можно было заметить, что 44 места на трибунах остались пустыми – именно столько жизней забрала авиакатастрофа 2011 года. На места были заранее возложены шарфы ярославской команды, а игроки "Ак Барса" и "Барыса", в свою очередь, вышли на лёд с траурными нашивками.

Память спортсменов также почти в этот вечер во время матчей в Хельсинках, Нижнекамске, Москве, Нижнем Новгороде и Сочи.

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