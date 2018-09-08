В Набережных Челнах отметят день рождения "копейки"

СЕГОДНЯ 16:27 2018-09-08T16:27:34+03:00

Узнать больше об истории легендарной "копейки" горожане смогут в парке культуры и отдыха "Победа" с 12.00 до 14.30 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 9 сентября, в Набережных Челнах отметят день рождения автомобиля "ВАЗ 2101", который в народе уже многие годы называют "копейкой"

Фотовыставка, посвященная серийному выпуску автомобилей «ВАЗ-2101», пройдет в рамках городского праздника "Красота и доброта спасут мир!". Узнать больше об истории легендарной "копейки" горожане смогут в парке культуры и отдыха "Победа" с 12.00 до 14.30.

Серийный выпуск этой машины начался на Волжском автомобильном заводе в 1970 году. Уже через 2 года - в мае 1972 - за выпуск данной модели заводу была вручена Международная премия "Золотой Меркурий". А в 2000 году "ВАЗ-2101" был назван лучшим отечественным автомобилем своего века.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»