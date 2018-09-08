2018-09-08T13:50:05+03:00
Общество

В выходные в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

В отдельных районах республики утром и вечером возможен туман
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В понедельник возвращения теплой погоды пока не прогнозируетсяВ понедельник возвращения теплой погоды пока не прогнозируетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 сентября, в Татарстане ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. О неблагоприятных природных условиях предупреждает МЧС России по республике.

Несмотря на это, дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла, а ночная - от 9 до 14.

В понедельник возвращения теплой погоды пока не прогнозируется: от 14 до 19 градусов днем и от 8 до 13 - ночью.

А сегодня, 8 сентября, днем местами ожидается лишь небольшой дождь, а температура не опуститься ниже 19 градусов со знаком плюс.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах отметят день рождения "копейки"
"Ак Барс" - "Барыс": на матче почтили память игроков хоккейной команды "Локомотив"
В Казани будет создана концепция "перезагрузки" ДК Химиков
Казань может получить звание глобального города России
В Чебоксарах на реставрацию дома, в котором жил Чапаев, потратят 2,8 миллиона рублей
Икона Божией Матери станет причиной ограничения дорожного движения в Йошкар-Оле
В выходные в Свияжске сварят около двух тонн ухи
Смертельное ДТП: в Нижнекамском районе погибли два человека
В Казани День трезвости отметят концертом
В Чебоксарах родился Добрыня Никитич
В Казани ради одного ученика школьники устраивают «Ярмарку добра»
Жителя Чувашии будут судить за убийство собственной матери
В мэрию Нижнекамска автомобилист принес пробитое на дороге колесо
В Чебоксарах мужчина дважды пытался украсть консервы из одного и того же магазина
Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
В Чувашии мать с сыном привязали отца к столу и пытали за то, что тот не хотел убираться
Заместителем руководителя Ростехнадзора Приволжского округа выбран чиновник из Татарстана
Президент Татарстана о ремонте летних лагерей: выделяемых денег хватает лишь на отделку
В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой
Эммануил и Ирина Виторган показали в Казани полугодовалую дочь
В Казань прибыл председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Пожар около торгового комплекса "Ярмарка", так напугавший жителей Чебоксар, был успешно потушен
Из-за массового отравления школьников в Актаныше президент Татарстана поручил проверить систему детского питания
Из здания Минкульта Татарстана эвакуировались более 80 человек
В центре Казани могут начать строить деревянные дома в стиле старого города
На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали
В Татарстана построят новый промышленный парк за 88 миллионов рублей