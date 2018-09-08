В выходные в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
В воскресенье, 9 сентября, в Татарстане ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. О неблагоприятных природных условиях предупреждает МЧС России по республике.
Несмотря на это, дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла, а ночная - от 9 до 14.
В понедельник возвращения теплой погоды пока не прогнозируется: от 14 до 19 градусов днем и от 8 до 13 - ночью.
А сегодня, 8 сентября, днем местами ожидается лишь небольшой дождь, а температура не опуститься ниже 19 градусов со знаком плюс.
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