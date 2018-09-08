2018-09-08T14:38:30+03:00
Общество

В Казани будет создана концепция "перезагрузки" ДК Химиков

Помимо этого, команды архитекторов разработают план по развитию центра психологического пространства "Крылья"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальная страница Дворца культуры химиковФото: официальная страница Дворца культуры химиков
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Накануне, 7 сентября, в Казани стартовал третий архитектурный воркшоп МАРШ-2018: «Архитектура и общество». На нем команды архитекторов будут предлагать свои идеи для "перезагрузки" тех или иных домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов Татарстана.

Что касается объектов из Казани, то в их список попали Дворец культуры химиков и центр психологического пространства "Крылья". Они точно также получат свои концепции дальнейшего развития.

Мероприятие закончится 17 сентября.

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