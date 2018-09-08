В Казани будет создана концепция "перезагрузки" ДК Химиков
Накануне, 7 сентября, в Казани стартовал третий архитектурный воркшоп МАРШ-2018: «Архитектура и общество». На нем команды архитекторов будут предлагать свои идеи для "перезагрузки" тех или иных домов культуры, молодежных центров и подростковых клубов Татарстана.
Что касается объектов из Казани, то в их список попали Дворец культуры химиков и центр психологического пространства "Крылья". Они точно также получат свои концепции дальнейшего развития.
Мероприятие закончится 17 сентября.
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