Казань может получить звание глобального города России
Казань может стать одним из глобальных городов России. Пятерка должна образоваться к 2035 году. Об этом на Московском финансовой форуме, который прошел в столице страны 6 и 7 сентября, заявил президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.
Сейчас в России лишь два глобальных города: Москва и Санкт-Петербург. Однако, исходя из имеющихся тенденций, через 17 лет к ним могут присоединиться Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
Кадочников отметил, что это обеспечит эффективное развитие экономики России.
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