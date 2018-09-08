Казань может получить звание глобального города России

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-08T12:42:50+03:00

Помимо Казани в этот список могут попасть Новоросибирск и Екатеринбург Фото: Рамиль ГАЛИ

На данный момент, к таким городам относятся лишь Москва и Санкт-Петербург

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Казань может стать одним из глобальных городов России. Пятерка должна образоваться к 2035 году. Об этом на Московском финансовой форуме, который прошел в столице страны 6 и 7 сентября, заявил президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.

Сейчас в России лишь два глобальных города: Москва и Санкт-Петербург. Однако, исходя из имеющихся тенденций, через 17 лет к ним могут присоединиться Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Кадочников отметил, что это обеспечит эффективное развитие экономики России.

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