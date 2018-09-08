2018-09-08T12:08:47+03:00
Экономика

В Чебоксарах на реставрацию дома, в котором жил Чапаев, потратят 2,8 миллиона рублей

С 1876 года в доме дважды проводился ремонт крыши и крыльца - ничего серьезнее
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба музей Василия Ивановича ЧапаеваФото: пресс-служба музей Василия Ивановича Чапаева
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В Чебоксарах готовят к реставрации известный «дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев, 1887-1897 годы». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

На ремонтные работы из федерального бюджета уже выделено 2,8 миллиона рублей. На данный момент, это здание является объектом культурного наследия и экспонатом музея Чапаева. С 1876 года в доме дважды проводился ремонт крыши и крыльца - ничего серьезнее.

Согласно техническому заданию, сени и сруб дома полностью пересоберут. К тому же исполнитель должен будет принять все меры, чтобы защитить объект от влаги, огня, биопоражения и насекомых. По необходимости, отремонтируют и другие части здания.

Исполнитель договора будет выбран посредством аукциона 20 сентября, а обновленный дом горожане должны увидеть не позже 10 декабря текущего года. Таки образом, на тщательную реставрацию остается меньше 3 месяцев.

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