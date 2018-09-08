Смертельное ДТП: в Нижнекамском районе погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-08T10:28:38+03:00

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Накануне, 7 сентября, в Нижнекамском районе Татарстана на автодороге Шереметьевка-Кормалы произошло смертельное ДТП.

Примерно в 18.30 водитель автомобиля ВАЗ 2107 решил обгонать ехавшую впереди машину, перестроился на встречную полосу и ускорился. В последний момент автомобилист заметил КАМАЗ, который ехал навстречу, но вернуться на свою полосу «семерка» уже не успела.

В результате столкновения на месте скончались два человека и ещё двое были доставлены в больницу с различными травмами. По словам очевидцев, погибли водитель легкого автомобиля и его пассажир, которого зажала в искореженной «семерке».

- Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщает МВД по Татарстану.

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