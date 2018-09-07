2018-09-07T15:41:49+03:00
Происшествия

Пожар около торгового комплекса "Ярмарка", так напугавший жителей Чебоксар, был успешно потушен

Причиной возгорания называют мусор, в том числе и автомобильные шины
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: информационный портал "НА-СВЯЗИ.RU"Фото: информационный портал "НА-СВЯЗИ.RU"
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пожара рядом с торговым комплексом "Ярмарка" в Чебоксарах.

Как и предполагалось, столб черного дыма появился не в самом сооружении, а в парке "Лакреевский лес", который находится рядом. Сейчас возгорание успешно ликвидировано, пострадавших нет,.

Причиной возгорания в МЧС Чувашии называют мусор, в том числе и автомобильные шины, которые сжигали на данной территории.

В свою очередь директор парка "Лакреевский лес" сообщил форуму "НА СВЯЗИ", что речь идет о горевших элементах конструкции полосы препятствий - те самые шины. Он также отмечает, что это возможно был поджог, который организовали дети. В любом случае ущерб "Лакреевсевскому лесу" нанесен не был.

Напомним, фото столба черного дыма появились на просторах Интернета этим утром. Жители города были встревожены происходящим и гадали, что же могло произойти рядом с торговым комплексом.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах мужчина дважды пытался украсть консервы из одного и того же магазина
Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
В Чувашии мать с сыном привязали отца к столу и пытали за то, что тот не хотел убираться
Заместителем руководителя Ростехнадзора Приволжского округа выбран чиновник из Татарстана
Президент Татарстана о ремонте летних лагерей: выделяемых денег хватает лишь на отделку
В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой
Эммануил и Ирина Виторган показали в Казани полугодовалую дочь
В Казань прибыл председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Из-за массового отравления школьников в Актаныше президент Татарстана поручил проверить систему детского питания
Из здания Минкульта Татарстана эвакуировались более 80 человек
В центре Казани могут начать строить деревянные дома в стиле старого города
На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали