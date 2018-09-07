Пожар около торгового комплекса "Ярмарка", так напугавший жителей Чебоксар, был успешно потушен

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-07T15:41:49+03:00

Причиной возгорания называют мусор, в том числе и автомобильные шины

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Стали известны подробности пожара рядом с торговым комплексом "Ярмарка" в Чебоксарах.

Как и предполагалось, столб черного дыма появился не в самом сооружении, а в парке "Лакреевский лес", который находится рядом. Сейчас возгорание успешно ликвидировано, пострадавших нет,.

Причиной возгорания в МЧС Чувашии называют мусор, в том числе и автомобильные шины, которые сжигали на данной территории.

В свою очередь директор парка "Лакреевский лес" сообщил форуму "НА СВЯЗИ", что речь идет о горевших элементах конструкции полосы препятствий - те самые шины. Он также отмечает, что это возможно был поджог, который организовали дети. В любом случае ущерб "Лакреевсевскому лесу" нанесен не был.

Напомним, фото столба черного дыма появились на просторах Интернета этим утром. Жители города были встревожены происходящим и гадали, что же могло произойти рядом с торговым комплексом.

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