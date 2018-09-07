2018-09-07T18:50:14+03:00
Общество

В Казани ради одного ученика школьники устраивают «Ярмарку добра»

Все собранные на ней деньги пойдут на лечение Романа Агеева
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В эту субботу, 8 сентября, казанские дети объединятся ради помощи ученику школы № 51 Вахитовского района Роману Агееву. Семье мальчика требуются деньги на лечение глиобластомы лобно-височной области.

Ребята и взрослые организуют «Ярмарку добра» на пешеходной улице Насыри в Старо-татарской слободе Казани. Там с 11.00 и до 12.00 дети будут продавать сделанные ими сувениры и домашние заготовки. Для маленьких детей наярмарке пройдут мастер- классы по изготовлению игрушек из бумаги и бисероплетению.

Пройдет там и концертная программа. На сцене выступят детские коллективы, на которой также состоится показ модных коллекций «С видом на Восток», «Милитари» и «Кружевница» от театра моды «Арнуво».

Отметим, все собранные деньги пойдут на лечение школьника Романа Агеева.

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