В Казани День трезвости отметят концертом

СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-07T19:05:33+03:00

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В это воскресенье, 9 сентября, в столице Татарстана в честь Всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, организуют праздник.

Мероприятие пройдет на территории городского парка «Крылья Советов». В этот день там выступят церковные и народные хоры казанских храмов, художественные коллективы Казани, а также певица и композитор Александра Дружинина. Концерт продлится с 15.00 до 20.00.

Кроме того, в этот день в парке будет работать «Пост трезвости». В нем всем желающим раздадут буклеты о здоровом образе жизни.

В сам же Всероссийский День трезвости – 11 сентября, в Казани во всех храмах пройдут молебны, встречи, собрания, беседы и крестные ходы. А вечером в 18.00 в храме преподобного Сергия Радонежского города состоится уже общий молебен.

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