2018-09-07T19:05:33+03:00
Общество

В Казани День трезвости отметят концертом

Мероприятие пройдет 9 сентября в парке «Крылья Советов»
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 9 сентября, в столице Татарстана в честь Всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, организуют праздник.

Мероприятие пройдет на территории городского парка «Крылья Советов». В этот день там выступят церковные и народные хоры казанских храмов, художественные коллективы Казани, а также певица и композитор Александра Дружинина. Концерт продлится с 15.00 до 20.00.

Кроме того, в этот день в парке будет работать «Пост трезвости». В нем всем желающим раздадут буклеты о здоровом образе жизни.

В сам же Всероссийский День трезвости – 11 сентября, в Казани во всех храмах пройдут молебны, встречи, собрания, беседы и крестные ходы. А вечером в 18.00 в храме преподобного Сергия Радонежского города состоится уже общий молебен.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах родился Добрыня Никитич
В Казани ради одного ученика школьники устраивают «Ярмарку добра»
Жителя Чувашии будут судить за убийство собственной матери
В мэрию Нижнекамска автомобилист принес пробитое на дороге колесо
В Чебоксарах мужчина дважды пытался украсть консервы из одного и того же магазина
Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
В Чувашии мать с сыном привязали отца к столу и пытали за то, что тот не хотел убираться
Заместителем руководителя Ростехнадзора Приволжского округа выбран чиновник из Татарстана
Президент Татарстана о ремонте летних лагерей: выделяемых денег хватает лишь на отделку
В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой
Эммануил и Ирина Виторган показали в Казани полугодовалую дочь
В Казань прибыл председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Пожар около торгового комплекса "Ярмарка", так напугавший жителей Чебоксар, был успешно потушен
Из-за массового отравления школьников в Актаныше президент Татарстана поручил проверить систему детского питания
Из здания Минкульта Татарстана эвакуировались более 80 человек
В центре Казани могут начать строить деревянные дома в стиле старого города
На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали
В Татарстана построят новый промышленный парк за 88 миллионов рублей