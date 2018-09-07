Заместителем руководителя Ростехнадзора Приволжского округа выбран чиновник из Татарстана

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-07T16:43:18+03:00

На новом посту Анатолий Геллер будет курировать вопросы информатизации и цифровизации

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Стало ясно, кто займет пост заместителя руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приволжского округа. Им 5 сентября был назначен Анатолий Геллер. Именно он теперь будет курировать вопросы информатизации и цифровизации.

Анатолий Геллер уроженец Набережных Челнов, имеющий три высших образования. Он филолог, юрист и выпускник факультета государственного и муниципального управления Московской академии при Президенте России.

В 2010 - 2017 годах Геллер был заместитель министра информатизации и связи Татарстана. А год до избрания на нынешний пост трудился в той же структуре - в Ростехнадзоре, на посту руководителя управления информатизации.

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