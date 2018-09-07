В Чувашии мать с сыном привязали отца к столу и пытали за то, что тот не хотел убираться

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-07T17:03:33+03:00

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55-летнюю жительницу Аликовского района и ее 32-летнего сына признали виновными в незаконном лишении человека свободы и истязательствах, а также угрозах убийством.

14 апреля текущего года у себя в доме осужденная поссорилась с мужем из-за того, что тот не хотел убираться в хозяйстве.

В итоге женщина сговорившись с их совместным сыном связали отца веревкой и привязали к хозяйственному столу во дворе. В течение получаса сын мужчины выкручивал ему пальцы руки, при этом сломав один из них. Также он угрожал потерпевшему выколоть глаза и утопить его в пруду.

- С учетом наличия на иждивении малолетних детей матери и ее сыну назначили наказание: в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года и в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно также с испытательным сроком на 2,5 года, соответственно, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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