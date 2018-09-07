Из здания Минкульта Татарстана эвакуировались более 80 человек

СЕГОДНЯ 15:09 2018-09-07T15:09:26+03:00

Открытого горения в здании не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В эту пятницу, 7 сентября, в МЧС Татарстана в 11.37 поступило сообщение об инциденте в Казани на улице Пушкина в здании, где располагается министерство культуры республики.

Там, произошла самостоятельная эвакуация более 80 людей, еще до приезда пожарных. Как, оказалось всем им пришлось выйти на улицу из-за короткого замыкания, которое произошло в одном из помещений на первом этаже. При этом открытого горения не было.

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