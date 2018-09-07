2018-09-07T18:15:25+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за убийство собственной матери

Утверждается, что мужчина задушил ее бельевой веревкой после того, как выпил с ней виски
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

33-летнего жителя города Шумерля обвиняют в убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 23 июля этого года в своем городе, находясь в квартире 55-летней матери, мужчина выпивал с ней виски. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В итоге сын подошел к матери сзади и задушил ее бельевой веревкой.

- Мужчина свою вину не признал. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания его невменяемым не установлено, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено. В связи с этим все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани День трезвости отметят концертом
В Чебоксарах родился Добрыня Никитич
В Казани ради одного ученика школьники устраивают «Ярмарку добра»
В мэрию Нижнекамска автомобилист принес пробитое на дороге колесо
В Чебоксарах мужчина дважды пытался украсть консервы из одного и того же магазина
Жене- украшение, мужу чак-чак: Виторганов в Казани завалили подарками
Группа ВТБ Страхование провела первую встречу Высшего медицинского экспертного совета
В Чувашии мать с сыном привязали отца к столу и пытали за то, что тот не хотел убираться
Заместителем руководителя Ростехнадзора Приволжского округа выбран чиновник из Татарстана
Президент Татарстана о ремонте летних лагерей: выделяемых денег хватает лишь на отделку
В Татарстане мужчину насмерть раздавило бетонной плитой
Эммануил и Ирина Виторган показали в Казани полугодовалую дочь
В Казань прибыл председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер
Пожар около торгового комплекса "Ярмарка", так напугавший жителей Чебоксар, был успешно потушен
Из-за массового отравления школьников в Актаныше президент Татарстана поручил проверить систему детского питания
Из здания Минкульта Татарстана эвакуировались более 80 человек
В центре Казани могут начать строить деревянные дома в стиле старого города
На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали
В Татарстана построят новый промышленный парк за 88 миллионов рублей