Жителя Чувашии будут судить за убийство собственной матери

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-07T18:15:25+03:00

Утверждается, что мужчина задушил ее бельевой веревкой после того, как выпил с ней виски

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33-летнего жителя города Шумерля обвиняют в убийстве.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 23 июля этого года в своем городе, находясь в квартире 55-летней матери, мужчина выпивал с ней виски. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В итоге сын подошел к матери сзади и задушил ее бельевой веревкой.

- Мужчина свою вину не признал. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания его невменяемым не установлено, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено. В связи с этим все его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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