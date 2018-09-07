2018-09-07T16:32:27+03:00
Общество

Президент Татарстана о ремонте летних лагерей: выделяемых денег хватает лишь на отделку

Рустам Минниханов поручил сформировать комплексную программу по их реконструкции
Олег ЛУГОВОЙ
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Новая программа капремонта детских лагерей должна будет рассчитана на 3-4 года.Новая программа капремонта детских лагерей должна будет рассчитана на 3-4 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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7 сентября на республиканском совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минмолодежи вместе с Минстроем региона разработать комплексную программу капремонта детских летних лагерей, рассчитанную на 3-4 года.

В ее рамках, каждый из объектов подвергнется реновации со всеми современными требованиями.

Как отметил глава республики, действующая программа капремонта не позволяет обеспечить комплексное обновление лагерей. Так как выделяемых денег хватает лишь на отдельные виды работ.

Для справки, сейчас в Татарстане работают 143 загородных стационарных лагеря, в том числе 76 государственных и 67 относящихся к предприятиям и организациям. Этим летом там отдохнули 218 тысяч 672 ребенка.

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