2018-09-07T18:39:52+03:00
Экономика

В Татарстана построят новый промышленный парк за 88 миллионов рублей

Он должен появится на территории Буинского района не позже 30 декабря 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Какие предприятия объединит промышленный парк пока не известноКакие предприятия объединит промышленный парк пока не известноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Буинском районе Татарстана в скором времени появится промышленный парк "Буинск". Из бюджета республики уже выделили 88,7 миллиона рублей, а на сайте госзакупок появился соответствующий тендер.

Исполнитель договора с главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана будет выявлен посредством аукциона 10 сентября текущего года. Строительство объекта, в свою очередь, должно быть закончено не позже 30 декабря 2019 года.

Понятно, что это будет специальная территория, на которой общей инфраструктурой и взаимной производственной кооперацией объединят различные предприятия. Однако пока неизвестно какие именно.

Согласно техническому заданию, помимо строительства зданий, отдельное внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории.

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