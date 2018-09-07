В Татарстана построят новый промышленный парк за 88 миллионов рублей
В Буинском районе Татарстана в скором времени появится промышленный парк "Буинск". Из бюджета республики уже выделили 88,7 миллиона рублей, а на сайте госзакупок появился соответствующий тендер.
Исполнитель договора с главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана будет выявлен посредством аукциона 10 сентября текущего года. Строительство объекта, в свою очередь, должно быть закончено не позже 30 декабря 2019 года.
Понятно, что это будет специальная территория, на которой общей инфраструктурой и взаимной производственной кооперацией объединят различные предприятия. Однако пока неизвестно какие именно.
Согласно техническому заданию, помимо строительства зданий, отдельное внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории.
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