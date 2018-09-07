2018-09-07T15:24:24+03:00
Общество

Из-за массового отравления школьников в Актаныше президент Татарстана поручил проверить систему детского питания

Речь, в том числе, идет и вопросе с закупкой самих продуктов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу на республиканском совещании президент Татарстана из-за массового отравления школьников в Актаныше дал поручение проверить в республике систему организации детского питания в образовательных учреждениях.

Рустам Минниханов заявил о недопустимости возникновения подобных случаев в будущем.

Так, в ближайшее время проверке, в частности, подвергнутся система закупки продуктов для детей, условия их хранения и санитарное состоянием помещений.

А при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры.

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