2018-09-07T18:01:41+03:00
Авто

В мэрию Нижнекамска автомобилист принес пробитое на дороге колесо

А к покрышке прикрепил письмо
Искандер ЯРУЛЛИН
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В Нижнекамске автомобилист пробил на проезжей части колесо своей иномарки. Позже выяснилось, что мужчина ехал по Афанасовской дороге в сторону Борков и наехал на яму. Из-за пробитой покрышки автомобиль стал неуправляемым и едва не вылетел в кювет. В последний момент легковушка остановилась у обочины.

Автолюбитель решил не заниматься бесполезным ремонтом колеса, а просто принес его в мэрию города Нижнекамск. К испорченному колесу мужчина приложил записку – «Прошу Вас сделать ямочный ремонт в ближайшее время».

Как отреагировали на «наглядный» доклад сотрудники мэрии города пока не известно. Но теме ремонта дорог в городе в ближайшее время видимо должны посвятить значительную часть совещания в местном Исполкоме.

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