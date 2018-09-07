Казанская гимназия №179 вышла в список ассоциированых школ ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-07T13:38:04+03:00

Отныне организация будет сотрудничать с учреждением в рамках национальных программ в распространении миротворческих идей, нравственных и духовных ценностей

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Гимназия №179 города Казани удостоилась чести носить звание одной из ассоциированных школ ЮНЕСКО. Так, на днях образовательное учреждение оценила делегация конференции, посвященной 65-летию сети подобных школ.

Гостям показали просторные кабинеты, помещения для внеклассной активности, бассейн, зону отдыха и оздоровления учащихся и площадку для кинетических компьютерных игр.

По итогам этого визита директору гимназии Эльвире Наумовой был вручен официальный сертификат, подтверждающий звание ассоциированной школы ЮНЕСКО.

Известно, что такие образовательные учреждения самостоятельны в выборе форм и содержания учебной и внешкольной работы. Однако они обязаны сотрудничать с ЮНЕСКО в рамках национальных программ в распространении миротворческих идей, нравственных и духовных ценностей

В России на данный момент зарегистрированы 260 ассоциированных учебных заведений ЮНЕСКО. Всего же в мире их насчитывается около 9,5 тысяч.

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