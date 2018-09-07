2018-09-07T17:44:58+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина дважды пытался украсть консервы из одного и того же магазина

Правда, все его попытки оказались неудачными
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Инцидент произошел днем 5 сентября в одном из супермаркетов по улице Люксембург в Чебоксарах. 39-летний мужчина набрал продуктов, среди которых по большей части были консервы, и направился непосредственно к выходу, минуя кассы.

Подобное поведение привлекло внимание сотрудников охраны, и они устремились за мужчиной. Заметив их, тот бросил набранные банки, которые разбились об пол, и убежал.

Казалось бы, здесь история и должна была закончиться. Однако спустя некоторое время мужчина решил повторить попытку. Не придумав ничего нового, он вернулся в тот же магазин и набрал те же продукты. Точно также он попытался выйти из магазина, не заплатив, но его вовремя остановили: охранники изменили свою тактику и вызвали сотрудников полиции.

Отмечается, что задержанный ранее уже был судим.

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», - сообщает МВД Чувашии.

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