На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали
Со 2 по 8 сентября в Киргизии проходят Всемирные игры кочевников-2018. Приняли в них участие и представители Татарстана.
Так, Татьяна Павлова стала лучшей в стрельбе из турецкого лука. Вместе с ней на пьедестал почета поднялась ее землячка Катарина Чернова – у нее второй результат. Кстати, Павлова была также удостоена «серебра» в номинации «киргизская стрельба». Еще один татарстанец - Илья Хватков, взял «бронзу» по стрельбе из корейского лука. Сообщает «Казанский репортер».
Всего в сборную Татарстана вошли шесть спортсменов: Эмиль Минлибаев, Татьяна Павлова, Константин и Илья Хватковы, Катарина Чернова и Евгений Яковлев.
Они представили республику в четырех номинациях: киргизская стрельба, турецкая стрельба, корейская стрельба и стрельба на дальность.
Отметим, Всемирные игры кочевников проходят под патронажем ЮНЕСКО. В основу легли традиционные состязания народов Центральной Азии. Игры проходят в Киргизии каждые два года.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»