2018-09-07T14:42:21+03:00
Спорт

На Всемирных играх кочевников-2018 лучники из Татарстана завоевали четыре медали

Соревнования проходят в Киргизии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Константин ХватковФото: Константин Хватков
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Со 2 по 8 сентября в Киргизии проходят Всемирные игры кочевников-2018. Приняли в них участие и представители Татарстана.

Так, Татьяна Павлова стала лучшей в стрельбе из турецкого лука. Вместе с ней на пьедестал почета поднялась ее землячка Катарина Чернова – у нее второй результат. Кстати, Павлова была также удостоена «серебра» в номинации «киргизская стрельба». Еще один татарстанец - Илья Хватков, взял «бронзу» по стрельбе из корейского лука. Сообщает «Казанский репортер».

Всего в сборную Татарстана вошли шесть спортсменов: Эмиль Минлибаев, Татьяна Павлова, Константин и Илья Хватковы, Катарина Чернова и Евгений Яковлев.

Они представили республику в четырех номинациях: киргизская стрельба, турецкая стрельба, корейская стрельба и стрельба на дальность.

Отметим, Всемирные игры кочевников проходят под патронажем ЮНЕСКО. В основу легли традиционные состязания народов Центральной Азии. Игры проходят в Киргизии каждые два года.

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