В Чебоксарах родился Добрыня Никитич

СЕГОДНЯ 18:57 2018-09-07T18:57:13+03:00

Сотрудники ЗАГСа без проблем согласились выдать свидетельство о рождении ребенка

Сотрудники ЗАГСа без проблем согласились выдать свидетельство о рождении чада с таким именем

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В Калининском районе Чебоксар был официально зарегистрирован малыш с именем Добрыня. Что означает "удалой", "самый лучший", "добрый". Интересно, что его отца зовут Никита. Следовательно, ребенка будут величать как второго по популярности былинного русского богатыря Добрыню Никитича.

Сотрудники ЗАГСа без проблем согласились выдать счастливым родителям свидетельство о рождении чада с таким именем.

Среди других редких имен в Калининском районе Чебоксар также встречаются: Авелия, Алика, Аиша, Берта, Заряна, Каталея, Умара, Абдулло, Авдей, Аристарх, Гарик и Доминик.

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