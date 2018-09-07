Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект, дающий льготы людям предпенсионного возраста
В Госсовет Татарстана внесли законопроект, дающий льготы жителям республике в возрасте 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) при грядущем повышении пенсионного возраста.
Напомним, он увеличиться для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет.
Итак, внесенный законопроект позволит людям предпенсионного возраста пользоваться в Татарстане теми льготами так, если бы они уже вышли на заслуженный отдых.
То есть все меры социальной поддержки останутся прежними, несмотря на то, что человек выйдет на пенсию позже.
Это, в частности, льготы на проезд на транспорте, при оплате жилищно-коммунальных услуг, зубопротезировании, покупке лекарств и при оплате капремонта многоквартирных домов.
Законопроект о внесении изменений в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения в Татарстане планируется рассмотреть на ближайшем заседании Комитета по социальной политике, а затем и на сессии татарстанского парламента.
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