2018-09-07T11:45:56+03:00
Общество

Госсовет Татарстана рассмотрит законопроект, дающий льготы людям предпенсионного возраста

Речь о тех жителях республики, которые должны выйти на заслуженный отдых позже из-за реформы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В Госсовет Татарстана внесли законопроект, дающий льготы жителям республике в возрасте 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) при грядущем повышении пенсионного возраста.

Напомним, он увеличиться для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет.

Итак, внесенный законопроект позволит людям предпенсионного возраста пользоваться в Татарстане теми льготами так, если бы они уже вышли на заслуженный отдых.

То есть все меры социальной поддержки останутся прежними, несмотря на то, что человек выйдет на пенсию позже.

Это, в частности, льготы на проезд на транспорте, при оплате жилищно-коммунальных услуг, зубопротезировании, покупке лекарств и при оплате капремонта многоквартирных домов.

Законопроект о внесении изменений в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения в Татарстане планируется рассмотреть на ближайшем заседании Комитета по социальной политике, а затем и на сессии татарстанского парламента.

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