В Чебоксарах рядом с торговым комплексом "Ярмарка" возник пожар
В эту пятницу жители Чебоксар заполонили социальные сети сообщениями и фото с пожара, который, по их словам, происходит в районе торгового комплекса "Ярмарка".
Горожане надеются, что это простое возгорание. Тем не менее, их настораживает столб черного дыма, который видно за километры. Кто-то даже предположил, что это могут гореть автомобильные покрышки. Но из-за забора не видно, что на самом деле горит. Также не видно и языков пламени, присущие серьезному пожару.
Есть также предположение, что возгорание произошло не на территории самого торгового комплекса "Ярмарка", а в парке "Лакреевский лес", который находится рядом.
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