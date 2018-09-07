2018-09-07T12:31:26+03:00
Происшествия

В Чебоксарах рядом с торговым комплексом "Ярмарка" возник пожар

Жители города сообщают, что столб черного дыма виден за несколько километров
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: информационный портал "НА-СВЯЗИ.RU"Фото: информационный портал "НА-СВЯЗИ.RU"
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В эту пятницу жители Чебоксар заполонили социальные сети сообщениями и фото с пожара, который, по их словам, происходит в районе торгового комплекса "Ярмарка".

Горожане надеются, что это простое возгорание. Тем не менее, их настораживает столб черного дыма, который видно за километры. Кто-то даже предположил, что это могут гореть автомобильные покрышки. Но из-за забора не видно, что на самом деле горит. Также не видно и языков пламени, присущие серьезному пожару.

Есть также предположение, что возгорание произошло не на территории самого торгового комплекса "Ярмарка", а в парке "Лакреевский лес", который находится рядом.

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