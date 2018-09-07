В центре Казани могут начать строить деревянные дома в стиле старого города

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-07T14:51:42+03:00

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Накануне, 6 сентября, в Казани прошло заседание комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, который предложил строить в центре города деревянные дома в старинном стиле. Примера он назвал типовые проекты в каталоге Равиля Айдарова «Казанский деревянный дом».

Всего на заседании было рассмотрено строительство 14 объектов, которые представила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Так, одобрено было строительство 1-этажного жилого дома по улице Фаткуллина, 2-этажного дома №16 по улице Щепкина, часовни в честь обретения иконы Тихвинской Божией Матери в мемориальном саду на месте церковного погоста XVIII- XIX веков при Тихвинской церкви, яхт-клуба на полуострове Локомотив, жилого комплекса по улице Энгельса.

Реставрации, в свою очередь, подлежат ЖК «Loft-квартал «Красный Восток», меховая фабрика на улице Сары Садыковой, административно-офисное здание на Гладилова и отель «Давыдов».

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