2018-09-07T10:43:10+03:00
Общество

В лесах Татарстана объявлена повышенная пожароопасность

Жителей республики призывают быть бдительными
Лика ИСАЕВА
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В лесах Татарстана высокий уровень пожарной опасностиВ лесах Татарстана высокий уровень пожарной опасностиФото: Из материалов пресс-службы
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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана сообщает, что в лесах республики местами сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Это состояние сохранится с 7 по 13 сентября. В отдельных западных районах республики даже ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.

- В связи с высокой вероятностью возникновения природных пожаров призываем татарстанцев быть предельно внимательными в данный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности! - сообщили в министерстве экологии республики.

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