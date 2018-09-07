В лесах Татарстана объявлена повышенная пожароопасность

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-07T10:43:10+03:00

В лесах Татарстана высокий уровень пожарной опасности Фото: Из материалов пресс-службы

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана сообщает, что в лесах республики местами сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Это состояние сохранится с 7 по 13 сентября. В отдельных западных районах республики даже ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.

- В связи с высокой вероятностью возникновения природных пожаров призываем татарстанцев быть предельно внимательными в данный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности! - сообщили в министерстве экологии республики.

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