2018-09-07T09:39:14+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма "Большой кошачий побег"

Мероприятие состоится в кинотеатре Алмаз Синема Гранд ТОЦ "Сувар Плаза"
Лика ИСАЕВА
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Приключения котов в городе можно будет посмотреть с 13 сентябряПриключения котов в городе можно будет посмотреть с 13 сентябряФото: кадр из фильма
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Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий!

Новый мультфильм, снятый в Китае, выходит на экраны 13 сентября. Но казанцы смогут увидеть его на сутки раньше официальной премьеры - 12 сентября.

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