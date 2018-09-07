2018-09-07T08:52:25+03:00
Происшествия

В Татарстане прокуратура проверяет поставщиков школьного питания в Актаныше

Проверка организована после случая массового отравления детей
Лика ИСАЕВА
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Состояние детей медиками оценивается как стабильноеСостояние детей медиками оценивается как стабильноеФото: Из материалов пресс-службы
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Надзорное ведомство Татарстана организовало поверку поставщиков детских обедов в школы Атаныша. Это было сделано после того, как утром 6 сентября в местную ЦРБ начали поступать ученики 1-4 классов школы №2 с углубленным изучением некоторых предметов. Дети жаловались на боли в животе, диарею и тошноту. Заболели они, по мнению родителей, после школы, где пообедали в столовой.

Состояние 20 пострадавших медиками оценивается как стабильное. Им всем была оказана квалифицированная медицинская помощь. Из Казани в Актаныш выехали представители минздрава республики, чтобы на месте оценить состояние детей и оказать коллегам необходимую помощь.

По данному факту СУ СКР республики начало доследственную проверку.

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