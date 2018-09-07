В Казани передано в суд уголовное дело о гибели инспектора ДПС после тарана пьяным водителем

СЕГОДНЯ 08:32 2018-09-07T08:32:50+03:00

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Уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего Артура Сатрутдинова, обвиняемого по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Умышленные повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба", передано в суд.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 27 апреля на улице Декабристов в Казани. Как полагает следствие, пьяный, ранее лишенный водительских прав Сатрутднинов на БМВ своей матери пытался скрыться от погони ДПС. Во время этой погони иномарка на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов умышленно протаранила патрульную "Ладу Приору". В результате этой аварии скончался от полученных травм Юрий Матренин, его напарник получил тяжелые травмы.

Автомобиль сотрудников ДПС получил повреждения, ущерб на сумму 393 тысячи рублей.

Свою вину Сатрутдинов не признает. Экспертиза обнаружила у него признаки психического расстройства в форме синдрома зависимости от сочетанного употребления нескольких психоактивных веществ.

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