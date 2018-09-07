2018-09-07T10:02:07+03:00
Общество

В Казани мужчина украл 6-метровый забор

Сотрудники полиции нашли его по горячим следам
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kherson.lifeФото: kherson.life
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33-летний житель Казани захотел установить на дачном участке красивое ограждение из оцинкованного прута, но тратиться на него не хотел. Тогда он решил ночью похитить забор.

Место выбрал не далеко от своего дома, чтобы нести украденное долго не пришлось. Стоило ему покинуть место кражи, как он был замечен жителями улицы Ипподромная, которые сообщили в свою управляющую компанию о похитителе.

Спустя несколько часов полицейские задержали вора и обнаружили у него три металлические секции ограждения. Их длинна составила 6 метров на общую сумму 5040 рублей. Мужчина свою вину полность признал. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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