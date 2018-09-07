В Татарстане мужчина убил подругу в день рождения их общего сына

СЕГОДНЯ 09:14 2018-09-07T09:14:21+03:00

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Трагедия произошла в Набережных Челнах. Сначала соседи слышали в подъезде истошные крики, после чего увидели там мужчину, который склонился над окровавленным телом женщины. В нем соседи узнали 44-летнего жителя дома в послеке ГЭС Ильшата Шарафутдинова. Рискнуть выйти в подъед никто из них не захотел.

Соседи рассказывают, что сожители с самого утра громко себя вели, кричали и ругались. Это не смотря на то что их сыну в этот день исполнилось десять лет. Мужчина набросился на женщину - 37-летнюю Зарину Нигматову, и ударил ее ножом в шею, предполагают следователи.

Истекая кровью женщина успела выбежать в подъезд, но спустя несколько шагов рухнула на пол. К приезду медиков женщина скончалась на месте. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

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