В Татарстане найден пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина
34-летний житель Нижнекамска 3 сентября отвез в садик дочку и поехал на работу. Но не добрался. Его автомобиль нашли на улице Лесной открытым, с заведенным мотором, с ключами.
Родственники заявили в полицию об исчезновении мужчины, и на его поиски ориентировали и сотрудников полиции, и волонтеров поисковых отрядов. По местным телеканалам показали сюжеты о загадочном исчезновении отца малолетней девочки.
6 сентября пропавший нашелся живым. Его отыскал родной брат.
О том, где он пропадал все это время, нижнекамец предпочел рассказать только родным и полицейским.
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