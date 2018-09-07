В Татарстане найден пропавший при загадочных обстоятельствах мужчина

СЕГОДНЯ 08:06 2018-09-07T08:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

34-летний житель Нижнекамска 3 сентября отвез в садик дочку и поехал на работу. Но не добрался. Его автомобиль нашли на улице Лесной открытым, с заведенным мотором, с ключами.

Родственники заявили в полицию об исчезновении мужчины, и на его поиски ориентировали и сотрудников полиции, и волонтеров поисковых отрядов. По местным телеканалам показали сюжеты о загадочном исчезновении отца малолетней девочки.

6 сентября пропавший нашелся живым. Его отыскал родной брат.

О том, где он пропадал все это время, нижнекамец предпочел рассказать только родным и полицейским.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»