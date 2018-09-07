2018-09-07T11:04:15+03:00
Звезды

Наталья Громушкина ищет в Казани личного дизайнера одежды

Искандер ЯРУЛЛИН
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Актриса Наталья Громушкина в наряде собственного пошива на церемонии открытия МФМКАктриса Наталья Громушкина в наряде собственного пошива на церемонии открытия МФМКФото: Александр ЧЕРНОВ
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Актриса и певица Наталья Громушкина призналась, что старается носить одежду российских брендов, а лучше - своих собственных. Ведь она сама рисует эскизы нарядов и шьет платья.

На церемонии открытия Международного фестиваля Мусульманского кино-2018, она появилась в наряде собственного пошива чем вызвала много вопросов и удивленных взглядов. Актриса признается, что старается продвигать российскую моду, а вот, скажем, итальянские бренды ее не приводят в восторг.

Актриса уверена, что не каждый наряд медийной персоне можно одеть два раза, но выбрасывать их не стоит, ведь через год или два он снова может пригодиться.

- Я преподаю в институте под управлением Иосифа Кобзона и как театральный артист и режиссер театральных проектов могу сказать, что наряд может пригодиться в любое время. Если в Казани есть достойные представители рынка модной одежды - я с удовольствием с ними познакомлюсь, буду носить их платья и представлять их бренд, - рассказала «КП-Казань» Наталья Громушкина.

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