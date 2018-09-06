2018-09-06T19:43:16+03:00
Общество

Президенту Татарстана презентовали 14 будущих объектов в историческом центре Казани

Также Рустам Минниханов ознакомился с планами строительства в Свияжске и Чистополе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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На межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проекты нового строительства в историческом центре Казани, Свияжска и Чистополя.

Только в столице республики 14 объектов. Среди них превращение комплекса пивоваренного завода Петцольда в административно-жилой комплекс «Loft-квартал «Красный Восток». По мнению Рустама Минниханова здесь нужно занизить этажность будущих зданий.

Кстати, по причине слишком высоких зданий на доработку было отправлено два проекта.

Рассмотрели и возможность строительства одноэтажного дома по улице Фаткуллина. Он должен воссоздавать облик зданий, характерных для старой Казани. Здесь президент Татарстана предложил добавить в проект больше исторического декора - наличников и резных деревянных элементов. А также при подобных индивидуальных застройках использовать типовые проекты, например, внесенные в каталог зданий старой Казани.

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