2018-09-06T19:30:27+03:00
Общество

В Казани с проспекта Ямашева местные власти убрали киоск

Он был установлен там незаконно
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Денис ГордийкоФото: Денис Гордийко
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В этот четверг в Московском районе Казани по адресу проспект Ямашева, 19а местные власти демонтировали незаконно установленный киоск. До этого здесь на площади в сего 30 квадратных метров торговали и продуктами питания, и хозтоварами, и кондитерскими изделиями.

К приезду спецтехники владелец так и не объявился. Правда, товар из торгового павильона он все же успел вывезти.

Конструкцию в итоге погрузили на грузовик и вывезли на базу на Горьковском шоссе, для хранения. Когда суд признает ее бесхозной, ее передадут городу и уничтожат.

- На сегодня в ходе мониторинга выявлено около 400 незаконно установленных объектов, около 250 из них уже демонтировано, - сообщил председатель комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

К слову, в прошлом году в городе таким образом с улиц исчезли около 240 торговых павильонов, которые были установлены незаконно.

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