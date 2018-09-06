Президент Татарстана открыл в республике завод по выпуску упаковочных материалов

СЕГОДНЯ 19:03 2018-09-06T19:03:27+03:00

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В этот четверг, 6 сентября, на территории ОЭЗ «Алабуга» президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый завод по выпуску упаковочных материалов.

- В проект уже инвестировано более 1,7 миллиарда рублей. Эта работа будет продолжена. Общий объем инвестиций в новое предприятие составит 3 миллиарда рублей. Здесь уже трудоустроено свыше 200 человек. С развитием завода будет создаваться все больше новых рабочих мест, - отметил Рустам Минниханов.

Новый завод в Татарстане специализируется на выпуске гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов. Первая очередь производства предусматривает выпуск материалов для кондитерской, снэковой, бакалейной, масложировой, замороженной, молочной продукции, детского питания, корма для животных, бытовой химии и средств гигиены.

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