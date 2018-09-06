В Нижнекамске начали обучать слепых массажистов

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-06T18:53:53+03:00

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Нижнекамск вошел в список городов России, где существует учебная площадка для слабовидящих и слепых массажистов. На их обучение по республиканской программе выделили 11 миллионов рублей. Сообщили в мэрии Нижнекамска.

В медколледже и общежитии создали доступную среду, закупили спецкомпьютеры, оборудовали массажный кабинет и завезли учебную литературу, а также подготовили педагогов.

Учащиеся съехались в Нижнекамск со всего Татарстана – из Арска, Чистополя, Набережных Челнов и Казани. 12 человек, из них четверо незрячие. Отметим, что у слабовидящих специалистов гораздо сильнее развиты тактильные навыки.

Обучаться они будут три года, за это время они успеют получить среднее специальное образование, изучив тонкости медицинского массажа.

Отметим, подобные программы действуют также в Ульяновске, Кисловодске и Уфе. В Татарстане это пока пилотный проект.

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