2018-09-06T17:43:14+03:00
Спорт

В Казани состоится спортивный фестиваль «Multi sport expo»

Мероприятие будет представлено 5 площадками
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: пресс-служба минспорта РТ.Фото: пресс-служба минспорта РТ.
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В столице Татарстана два дня подряд, 22 и 23 сентября, на стадионе «Казань Арена» пройдет большой семейный спортивный фестиваль «Multi sport expo». Об этом сообщили в Минспорте РТ.

Multi sport expo будет представлен 5 площадками: Sport FEST - яркие спортивные шоу и показательные выступления спортсменов 25 различных федераций. В программе флешмоб, розыгрыши призов от партнеров мероприятия и дефиле спортивной моды; Sport EXPO – площадка, на которой будет возможность пообщаться с представителями спортивных федераций, задать им вопросы, записаться самим или записать ребенка на пробные занятия; Sport business forum - закрытое мероприятие для представителей бизнеса в сфере спорта на 250 участников; Sport PARK - более 100 площадок активных развлечений от спортивных федераций; Sport STARS - живое ток-шоу со звездами спорта в непринужденной обстановке, с возможностью поучаствовать в конкурсах от 20 спортсменов.

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