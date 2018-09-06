2018-09-06T18:02:11+03:00
Общество

Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда

В ЗАГСе города подвели традиционные итоги за отчетную неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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Родился 361 ребенок.Родился 361 ребенок.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Так, с 30 августа по 5 сентября специалисты ЗАГСа столицы Татарстана официально зарегистрировали рождение 361 ребенка. Это 203 мальчика и 158 девочек.

При этом зафиксированный минимальный вес ребенка при рождении за эту отчетную неделю составил 700 граммов, а максимальный – 4700 граммов.

Составили и топ самых популярных и редких имен, которыми нарекали казанцы своих детей.

Так, особо в этот раз горожанам полюбились имена: Алиса, Мирон, Ранель, Матвей, Полина, Милана, Софья, Карим, Максим и Маргарита.

В список же редких попали: Климентий, Леонард, Эрик, Лука, Альвина, Матильда, Добрыня, Афина, Джалиль и Сальма.

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