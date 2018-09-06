Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда

СЕГОДНЯ 18:02 2018-09-06T18:02:11+03:00

В ЗАГСе города подвели традиционные итоги за отчетную неделю

Изменить размер текста: A A

Так, с 30 августа по 5 сентября специалисты ЗАГСа столицы Татарстана официально зарегистрировали рождение 361 ребенка. Это 203 мальчика и 158 девочек.

При этом зафиксированный минимальный вес ребенка при рождении за эту отчетную неделю составил 700 граммов, а максимальный – 4700 граммов.

Составили и топ самых популярных и редких имен, которыми нарекали казанцы своих детей.

Так, особо в этот раз горожанам полюбились имена: Алиса, Мирон, Ранель, Матвей, Полина, Милана, Софья, Карим, Максим и Маргарита.

В список же редких попали: Климентий, Леонард, Эрик, Лука, Альвина, Матильда, Добрыня, Афина, Джалиль и Сальма.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»