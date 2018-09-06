2018-09-06T17:02:07+03:00
Общество

В Татарстане за купальный сезон-2018 утонуло более 70 человек

Среди них пять детей
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.Основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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В Татарстане подвели итоги купального сезона 2018 года. Увы, без инцидентов не обошлось. Так, по словам заместителя начальника отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС Татарстана Регины Гаязовой, в республике зарегистрировали 84 происшествия на воде, в которых погиб 71 человек, в том числе 5 детей. Удалось спасти 21 человек, в их числе 3 ребенка.

В прошлом году было зафиксировано 74 происшествия - погибло 57 человек, среди них 3 ребенка, спасено 34 человека, включая 5 детей.

Как видим, общее количество погибших увеличилось на 14 человек. Одной из причин большего количества трагических случаев можно назвать жаркую погоду. По данным спасателей, это лето 2018-го было куда теплее прошлого года.

Основнойже причиной гибели людей на воде является купание в необорудованных местах по пьяни.

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