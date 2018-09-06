Бездомные собаки по ночам портят машины в Татарстане

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-06T17:10:01+03:00

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В микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах стая собак несколько месяцев держит местных жителей в страхе. В системе «Народный контроль» жители города оставляют жалобы на агрессивных животных.

«Во дворе дома 20/02 микрорайона Замелекесье разгуливает стая бездомных агрессивных собак. Они свободно заходят на территорию детского сада. Эти собаки ночью повреждают автомобили. В последний раз они исцарапали двери, бампер, капот», - написала Лия Т.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Рузиля М. сообщила, о том что «Во дворе дома 21/18 в микрорайоне Замелекесье на детской площадке около месяца бегают бродячие собаки» По этому вопросу обращались ранее, но при выезде собаки обнаружены не были. Исполком Набережных Челнов пояснил, что территория взята под особый контроль, а сотрудники предприятий получили распоряжение внимательнее следить за животными, находящимися на территории их предприятий.

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