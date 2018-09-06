В Набережных Челнах задержали серийных похитителей канализационных люков

СЕГОДНЯ 18:32 2018-09-06T18:32:44+03:00

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5 августа в 21:00 житель Набережных Челнов стал свидетелем того, как двое мужчин загружают в автомобиль крышки от канализационных люков. Очевидец передал в полицию их приметы. По ним вскоре мужчин и задержали сотрудники Росгвардии Татарстана.

Мужчин взяли прямо около открытого люка и поинтересовались что они здесь делают. Чтобы снять с себя подозрения, мужчины ответили, что сами решили выяснить куда пропали канализационные крышки.

Но когда сотрудники Росгвардии осмотрели их автомобиль, то было уже не отвертеться - в ней лежало несколько крышек от люков. Тогда мужчины признались, что хотели сдать каждую из них за 2000 рублей в пункт приема металлолома.

- По выявленному факту возбуждено уголовное дело, - сообщил пресс-служба Росгвардии Татарстана.

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