2018-09-06T18:32:44+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах задержали серийных похитителей канализационных люков

Чтобы доказать свою невиновность, мужчины пытались запутать полицейских
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: cheremuha.comФото: cheremuha.com
Изменить размер текста:

5 августа в 21:00 житель Набережных Челнов стал свидетелем того, как двое мужчин загружают в автомобиль крышки от канализационных люков. Очевидец передал в полицию их приметы. По ним вскоре мужчин и задержали сотрудники Росгвардии Татарстана.

Мужчин взяли прямо около открытого люка и поинтересовались что они здесь делают. Чтобы снять с себя подозрения, мужчины ответили, что сами решили выяснить куда пропали канализационные крышки.

Но когда сотрудники Росгвардии осмотрели их автомобиль, то было уже не отвертеться - в ней лежало несколько крышек от люков. Тогда мужчины признались, что хотели сдать каждую из них за 2000 рублей в пункт приема металлолома.

- По выявленному факту возбуждено уголовное дело, - сообщил пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президенту Татарстана презентовали 14 будущих объектов в историческом центре Казани
В Казани с проспекта Ямашева местные власти убрали киоск
Президент Татарстана открыл в республике завод по выпуску упаковочных материалов
В Нижнекамске начали обучать слепых массажистов
Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда
В Казани состоится спортивный фестиваль «Multi sport expo»
Бездомные собаки по ночам портят машины в Татарстане
В Татарстане за купальный сезон-2018 утонуло более 70 человек
В Чувашии помещения школ и одного детсада сдавали в аренду бизнесменам
В казанском ЖК «Салават Купере» два дома готовы к заселению
В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок
Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя
Массовое отравление школьников в Татарстане: начата доследственная проверка
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
На матче КХЛ между "Нефтехимиком" и минским "Динамо" 44 места на трибунах оставят свободными для погибших 7 лет назад игроков "Локомотива"
В Марий Эл школьники и студенты-очники смогут ездить на поездах с 50% скидкой
7 октября в Казани пройдет забег в тюбетейках
В Татарстане стартует «Неделя леса-2018»
В Чебоксарах работу девяти фонтанов продлили до октября
В эту пятницу жителей ряда домов Казани оставят без света
В Татарстане за сутки из лесов вывели трех заблудившихся грибников