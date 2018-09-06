В казанском ЖК «Салават Купере» два дома готовы к заселению

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-06T16:24:57+03:00

В 2019 году начнут строительство 14 домов на 3528 квартир

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В столице Татарстана, уже в эту пятницу, 7 сентября заселят дома №13 и №11 по улице Наиля Юсупова в ЖК «Салават Купере».

Там будут проживать участники программы социальной ипотеки, врачи-грантополучатели, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и дети-сироты.

Строительство второй очереди в квартале продолжается – в списке 10 домов на 2 тысячи 924 квартиры. Техническую готовность восьми домов в фонде оценили на 60%. В эксплуатацию их обещают сдать до конца этого года. А уже в 2019 году планируют начать строительство 14 домов на 3 тысячи 528 квартир, сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

Отметим, что дома состоят из 340 квартир. Всего согласно эскизу застройки, в трех очередях «Салават Купере» будет возведено 94 дома, из них 19 уже заселены.

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