В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-06T16:07:39+03:00

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На окраине Казани в поселке Мирный произошло массовое ДТП. Автомобиль КАМАЗ, перевозивший мокрый жмых, рассыпал часть груза на проезжую часть. Из-за того что в темное время суток видимость была плохой, следовавшие за грузовиком автомобили стало заносить как на льду.

Несколько машин не смогли справиться с управлением на мокрой трассе и вылетели в кювет. На место ДТП приехали медики и спасатели. В больницу госпитализировали ребенка с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.

Спустя несколко часов дорогу очистили от опасного мусора и движение восстановилось.

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