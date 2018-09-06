В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок
На окраине Казани в поселке Мирный произошло массовое ДТП. Автомобиль КАМАЗ, перевозивший мокрый жмых, рассыпал часть груза на проезжую часть. Из-за того что в темное время суток видимость была плохой, следовавшие за грузовиком автомобили стало заносить как на льду.
Несколько машин не смогли справиться с управлением на мокрой трассе и вылетели в кювет. На место ДТП приехали медики и спасатели. В больницу госпитализировали ребенка с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.
Спустя несколко часов дорогу очистили от опасного мусора и движение восстановилось.
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