Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-06T16:00:58+03:00

Выступление Рафиса Бурганова на тему изучения родных языков в школах республики спровоцировало волну обращений, в том числе, и в Генпрокуратуру России

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На собрании учителей в Набережных Челнах глава Минобра Татарстана Рафис Бурганов заявил «Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

Эти слова спровоцировали целую волну жалоб от родителей.

– Его слова были вырваны из контекста. Высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе, - в итоге ответила за министра официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Глава Минобра Татарстана в Набережных Челнах:

«У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род? На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться? С какой стати? Нет культуры – нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя»

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