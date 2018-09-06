Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя
На собрании учителей в Набережных Челнах глава Минобра Татарстана Рафис Бурганов заявил «Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя».
Эти слова спровоцировали целую волну жалоб от родителей.
– Его слова были вырваны из контекста. Высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе, - в итоге ответила за министра официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
Глава Минобра Татарстана в Набережных Челнах:
«У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род? На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться? С какой стати? Нет культуры – нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя»
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