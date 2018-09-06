В Чувашии помещения школ и одного детсада сдавали в аренду бизнесменам

СЕГОДНЯ 16:49 2018-09-06T16:50:05+03:00

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Директора школ и детсадов в Чувашии использовали помещения и территории учебных заведений не по прямому назначению. Они сдавали их в аренду или безвозмездное пользование без согласования с учредителями. Такие факты были выявлены в Чебоксарах, а также в нескольких районах республики. В общей сложности в семи школах и одном детсаду.

Так, например, директор МБОУ «Моргаушская СОШ» в январе 2018 года заключил договор с индивидуальным предпринимателем на сдачу в аренду нежилого помещения школы. Там предполагалось разместить киоск по продаже канцтоваров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, также в декабре 2016 года директор «Гимназии № 4» и общество «Икар-1» с согласия городской администрации заключили договор аренды помещения площадью более 70 квадратных метров для организации медкабинета.

Всего по результатам проведенных проверок в этом году выявлено 29 подобных нарушений законодательства, в прошлом году таких было 12. К административной ответственности привлекли 16 должностных лиц.

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