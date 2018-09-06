Массовое отравление школьников в Татарстане: начата доследственная проверка

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-06T15:28:57+03:00

В больницу попали ученики с 1 по 4 классы

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По предварительным данным, ученики с 1 по 4 классов актанышской школы №2 почувствовали сильные боли в животе накануне вечера. На следующее утро они стали поступать в местную ЦРБ. У всех них выявлены признаки пищевого отравления.

При этом если ранее сообщалось о 20 заболевших, то сейчас следственный комитете приводит цифру 16 человек.

- Несмотря на массовость обращения, всех пациентов приняли и оказали им помощь. Состояние детей оценивается как легкое, всем им оказана квалифицированная помощь. Взяты и направлены на исследование в лабораторию анализы. Результаты будут в ближайшее время, - в свою очередь заявили в Минздраве Татарстана.

По факту массового отравления детей в Актаныше начата доследственная проверка.

- В ближайшее время будет назначена судебная экспертиза пищевых продуктов и напитков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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