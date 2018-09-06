В Татарстане стартует «Неделя леса-2018»
С 8 по 14 сентября в Татарстане пройдет природоохранная акция «Неделя леса -2018». В частности, планируется провести массовую посадку хвойных деревьев во всех городах и районах республики.
- Всего в этом году в Татарстане появились новые леса на территории 1,8 тысяч гектар, в лесопитомниках вырастили 59 миллионов саженцев, - например, сообщили в мэрии Набережных Челнов.
Так, в течение года провели более 130 мероприятий в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов, а также создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории Татарстана.
Отметим, что 16 сентября в России отмечают День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»