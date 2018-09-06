2018-09-06T13:53:56+03:00
Общество

В Татарстане стартует «Неделя леса-2018»

По всей республике намереваются высаживать деревья
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Мероприятие стартует 8 сентября.Мероприятие стартует 8 сентября.Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Изменить размер текста:

С 8 по 14 сентября в Татарстане пройдет природоохранная акция «Неделя леса -2018». В частности, планируется провести массовую посадку хвойных деревьев во всех городах и районах республики.

- Всего в этом году в Татарстане появились новые леса на территории 1,8 тысяч гектар, в лесопитомниках вырастили 59 миллионов саженцев, - например, сообщили в мэрии Набережных Челнов.

Так, в течение года провели более 130 мероприятий в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов, а также создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории Татарстана.

Отметим, что 16 сентября в России отмечают День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда
В Казани состоится спортивный фестиваль «Multi sport expo»
Бездомные собаки по ночам портят машины в Татарстане
В Татарстане за купальный сезон-2018 утонуло более 70 человек
В Чувашии помещения школ и одного детсада сдавали в аренду бизнесменам
В казанском ЖК «Салават Купере» два дома готовы к заселению
В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок
Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя
Массовое отравление школьников в Татарстане: начата доследственная проверка
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
На матче КХЛ между "Нефтехимиком" и минским "Динамо" 44 места на трибунах оставят свободными для погибших 7 лет назад игроков "Локомотива"
В Марий Эл школьники и студенты-очники смогут ездить на поездах с 50% скидкой
7 октября в Казани пройдет забег в тюбетейках
В Чебоксарах работу девяти фонтанов продлили до октября
В эту пятницу жителей ряда домов Казани оставят без света
В Татарстане за сутки из лесов вывели трех заблудившихся грибников