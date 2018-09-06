7 октября в Казани пройдет забег в тюбетейках

СЕГОДНЯ 14:13 2018-09-06T14:13:55+03:00

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7 октября в столице Татарстана пройдет Казанский национальный полумарафон-2018. Он станет заключительным спортивным мероприятием Timerman в этом сезоне. Участников забега, жителей и гостей города познакомят с татарскими национальными традициями, расскажут про секреты эчпочмака и подарят тюбетейки.

Как сообщает мэрия Казани, помимо стандартных забегов на 1, 10, 21,1 километр планируется забег в тюбетейках на дистанции 3 километра, где можно будет установить рекорд.

Так, заключительное мероприятие татарстанского спортивного календаря 2018 года готовит большой праздник и самые необычные старты: за звание лучшего поборются те, кто еще не умеет ходить, ведь уже открыта регистрация на забег «ползунков».

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