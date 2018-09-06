2018-09-06T13:39:00+03:00
Общество

В Чебоксарах работу девяти фонтанов продлили до октября

Правда, включать их будут только по выходным
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
В случае плохой погоды фонтаны отключат.В случае плохой погоды фонтаны отключат.Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Изменить размер текста:

В Чебоксарах продлили работу девяти главных городских фонтанов. Их, правда, будут запускать только по выходным дням и то если будет хорошая погода.

Как сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, свою работу продолжат светомузыкальный комплекс у ДК Тракторостроителей и в Кадетском сквере. По будням их будут запускать с 12:00 до 21:00, музыка и подсветка будет включаться с 17:00. А в выходные и праздничные дни их будут включать на два часа раньше.

Так, по пятницам и по выходным дням будут работать фонтаны в сквере Чапаева и в детском парке Николаева, Центральный и береговой фонтаны на заливе, фонтан на Арбате, в Парке Победы и у монумента Матери.

Отметим, что фонтаны будут работать лишь до 1 октября, после чего их законсервируют на зиму.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанцы назвали своих детей Леонард Альвина и Матильда
В Казани состоится спортивный фестиваль «Multi sport expo»
Бездомные собаки по ночам портят машины в Татарстане
В Татарстане за купальный сезон-2018 утонуло более 70 человек
В Чувашии помещения школ и одного детсада сдавали в аренду бизнесменам
В казанском ЖК «Салават Купере» два дома готовы к заселению
В Казани машины слетели с дороги из-за рассыпанного жмыха: пострадал ребенок
Казанский Кремль официально прокомментировал слова главы Минобра Татарстана о том, что учитель может поставить на колени родителя
Массовое отравление школьников в Татарстане: начата доследственная проверка
190 стартапов претендуют на участие в корпоративном акселераторе ВТБ
На матче КХЛ между "Нефтехимиком" и минским "Динамо" 44 места на трибунах оставят свободными для погибших 7 лет назад игроков "Локомотива"
В Марий Эл школьники и студенты-очники смогут ездить на поездах с 50% скидкой
7 октября в Казани пройдет забег в тюбетейках
В Татарстане стартует «Неделя леса-2018»
В эту пятницу жителей ряда домов Казани оставят без света
В Татарстане за сутки из лесов вывели трех заблудившихся грибников