В Чебоксарах работу девяти фонтанов продлили до октября

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-06T13:39:00+03:00

Правда, включать их будут только по выходным

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В Чебоксарах продлили работу девяти главных городских фонтанов. Их, правда, будут запускать только по выходным дням и то если будет хорошая погода.

Как сообщает управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, свою работу продолжат светомузыкальный комплекс у ДК Тракторостроителей и в Кадетском сквере. По будням их будут запускать с 12:00 до 21:00, музыка и подсветка будет включаться с 17:00. А в выходные и праздничные дни их будут включать на два часа раньше.

Так, по пятницам и по выходным дням будут работать фонтаны в сквере Чапаева и в детском парке Николаева, Центральный и береговой фонтаны на заливе, фонтан на Арбате, в Парке Победы и у монумента Матери.

Отметим, что фонтаны будут работать лишь до 1 октября, после чего их законсервируют на зиму.

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